La voglia di fiabe è il centro della puntata di Pensieri e Parole del 25 giugno 2017

Voglia di fiabe, questa settimana a Pensieri e Parole, con le opere di Hans Christian Andersen. Laura Valente ne leggerà alcune, oltre a ricordare la biografia dello scrittore danese, nato nel 1805 a Copenaghen domenica 25 giugno alle 12.30. Per il momento dell’attualità scopriremo quali sono i Paesi del mondo in cui si legge di più e invece, per quanto riguarda l’intervista della settimana, verranno riproposti alcuni tra i più interessanti incontri letterari effettuati da Daniela Lami.