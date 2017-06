Elezioni amministrative: ai ballottaggi domina il centrodestra. Stop del PD

Elezioni amministrative. Ai ballottaggi domina il centrodestra. Cadono roccaforti rosse come Genova e Pistoia. “Poteva andare meglio”, scrive il segretario del Pd Renzi. Mentre il leader della Lega Salvini commenta: “Non vedo l’ora di esportare il modello di queste amministrative a livello nazionale”. Sentiamo l’editorialista del Corriere della Sera, Massimo Franco

Il centrodestra trionfa ai ballottaggi in 16 città , mentre il centrosinistra vince solo in 6 capoluoghi. “Pronto a prendermi la responsabilità” dichiara soddisfatto Berlusconi, mentre Renzi tira dritto e twitta: “67 a 59 per noi”. Giorgia Bresciani