Papa Francesco, Santa Marta: “Il cristiano non ha bisogno di oroscopi o negromanti, conosce la strada”

Il cristiano non ha bisogno di oroscopi o negromanti perché sa dove va: lo ha detto stamane il Papa nella messa a casa Santa Marta. Francesco ha commentato il brano della Genesi in cui Abramo risponde alla chiamata di Dio che gli chiede di mettersi in viaggio verso la terra promessa. Il servizio di Alessandra Giacomucci.