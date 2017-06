Ius Soli: “Il problema reale è la disinformazione”

Resta acceso il dibattito sullo Ius Soli tirato in ballo anche nel dibattito post Elettorale. Il problema è che le persone non sono veramente informate rispetto alla proposta di Legge sulla cittadinanza per i ragazzi nati in Italia da genitori stranieri, ha spiegato questa mattina a Piazza InBlu Alessandra Servidòri docente di politiche del Welfare e strumenti contrattuali. Consigliera Nazionale di parità presso il Ministero del lavoro, delle politiche sociali