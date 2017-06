Piazza InBlu, si parla di migranti. Uno sguardo anche alla delicata situazione in Venezuela

Il 28 giugno, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, parleremo di Migranti con il passo formale dell’Italia nei confronti dell’Ue. Torneremo poi in Venezuela dove la situazione sta precipitando di giorni in giorni e la popolazione è allo stremo, tra miseria e violenza. Ma apriremo anche una finestra sul Mondo del Lavoro.

