Venezuela: elicottero polizia attacca Corte suprema. Maduro: attacco terroristico. Caracas militarizzata

Intervista a Alfredo Somoza, presidente Icei

Venezuela – Il presidente Maduro ha detto che nel pomeriggio si era registrato un “attacco terrorista” nella capitale. Nel centro di Caracas è stato visto e fotografato l’elicottero, che avrebbe lanciato granate sulla Corte suprema, esibendo una bandiera con lo slogan “Libertà 350”, articolo della Costituzione che autorizza la rivolta contro autorità antidemocratiche. Maduro ha detto che il responsabile dell’attacco è un agente della Polizia scientifica, Oscar Rodriguez, collegato a Miguel Rodriguez Torres, ex ministro degli Interni e della Giustizia di Hugo Chavez, “che è in contatto con la Cia”. Maduro ha mobilitato le forze militari, in serata sono stati visti diversi carri armati percorrere le strade principali di Caracas, mentre gruppi di militari sono entrati nel Parlamento, scontrandosi con deputati e senatori. E nella notte c’è stato un forte spiegamento militare di sicurezza nel centro di Caracas; Alfredo Somoza, presidente Icei