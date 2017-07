ATLANTE: Grecia, dove l’austerità non paga e la vita è sempre più dura – Puntata del 1 e 2 luglio 2017

ATLANTE: Grecia, dove l’austerità non paga e la vita è sempre più dura – Puntata del 1 e 2 luglio 2017

ATLANTE: Grecia, dove l’austerità non paga e la vita è sempre più dura – Puntata del 1 e 2 luglio 2017

La crisi greca al centro della puntata di Atlante dell’1 e 2 luglio 2017. Giunta ormai al settimo anno, continua infatti a infierire su una popolazione ormai allo stremo. La nuova tranche di aiuti, di 8 miliardi e mezzo, decisa il 15 giugno dall’Eurogruppo, è solo una boccata di ossigeno che servirà ad Atene per onorare il debito col Fmi e la Bce, ma non consentirà alcun taglio definitivo del debito. E mentre l’attenzione internazionale è sempre più bassa, per i greci la vita è sempre più dura. Al microfono di Giorgia Bresciani Dimitri Deliolanes, già corrispondente della radio-TV pubblica greca ERT, Danilo Feliciangeli, responsabile dei gemellaggi Italia-Grecia di Caritas italiana, e Daniele Rocchi, giornalista del Sir