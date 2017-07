Mafia Capitale: continua a far discutere la sentenza

Continua a far discutere la sentenza sul cosiddetto processo Mafia Capitale. Oltre 250 in totale gli anni comminati agli imputati, con 20 anni a Carminati e 19 a Buzzi, ma non è stata riconosciuta l’aggravante mafiosa. L’inchiesta ha evidenziato un imponente giro di affari a discapito di migranti e poveri. Al Buongiorno InBlu ne abbiamo parlato con Monsignor Enrico Feroci direttore di Caritas Roma