Medio Oriente: il Consiglio di Sicurezza dell’ONU discute della crisi Israele -Giordania e della tensione a Gerusalemme

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU si riunisce oggi per discutere della tensione in Medio Oriente. Una situazione che vede il governo israeliano alle prese con una doppia crisi: quella con la Giordania, dopo l’attacco di stanotte all’ ambasciata di Amman, e quella di Gerusalemme in seguito alle violente proteste di questi giorni da parte dei palestinesi. All’origine dell’escalation, la decisione dello Stato Ebraico di limitare l’accesso alla Spianata delle Moschee dove restano in funzione anche i metal detector. Ne abbiamo parlato con Filippo Landi, per anni corrispondente Rai da Gerusalemme: