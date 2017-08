Mons. Niccolò Anselmi: “Una preghiera per tutti i giovani alle prese con le droghe”

Una preghiera per tutti i giovani alle prese con le droghe sarà recitata questa sera dal vescovo ausiliare di Genova monsignor Niccolò Anselmi, che chiede anche agli spacciatori di convertirsi. Un momento di riflessione per ricordare la giovane Adele morta nel capoluogo ligure per aver ingerito una pasticca e con lei le famiglie distrutte dalla piaga degli stupefacenti. L’intervista è di Rita Salerno