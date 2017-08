Antoniano di Bologna: cercasi volontari per la mensa nel periodo estivo

Antoniano di Bologna: cercasi volontari per la mensa nel periodo estivo

Antoniano di Bologna: cercasi volontari per la mensa nel periodo estivo

L’accoglienza non va in vacanza. A Bologna, l’Antoniano manterrà aperta la sua storica mensa per tutto il mese di agosto. L’obiettivo è chiaramente di continuare ad offrire il servizio alle persone bisognose anche nel periodo estivo. Tuttavia, servono nuovi volontari. A lanciare l’appello il direttore dell’Antoniano, Fra’ Giampaolo Cavalli. Eugenio Bonanata lo ha intervistato.