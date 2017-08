Filippine: operazione antidroga della polizia, morte in 24 ore 32 persone

Filippine. 32 persone sono state uccise in 24 ore dalla polizia filippina in 67 di operazioni antidroga nella provincia di Bulacan, lo hanno reso noto le autorità di Manila. Si tratta del numero più alto di vittime in un singolo giorno dall’inizio della “guerra alla droga” lanciata nel luglio 2016 dal presidente Rodrigo Duterte . Padre Fernando Milani è superiore regionale del Pime nel Paese asiatico