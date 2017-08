Usa: 90 anni fa venivano giustiziati Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. La testimonianza di Marco Roncalli

Il 23 agosto di novant’anni fa venivano giustiziati Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Una vicenda assurta ad affaire internazionale maturata in clima di xenofobia nei confronti dei nostri connazionali. Pochi sanno che anche Papa Ratti, Pio XI, fece diversi tentativi per fermare l’esecuzione dei due anarchici, attraverso l’arcivescovo di Boston cardinale William O’Connell, come racconta il saggista Marco Roncalli.

Rita Salerno