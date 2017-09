Andrea D’Alessio ospite di Raffaella Frullone e Marco Parce a Pomeriggio InBlu, ascolta l’intervista

Andrea D’alessio è un artista che riesce a dare un vestito nuovo alle canzoni, come ha fatto dal vivo nello studio del Pomeriggio InBlu con Shape of You di Ed Sheeran. Dall’esperienza in tv con X-Factor a quella sul grande schermo con i ManettiBros, Andrea (che con l’altro D’Alessio di Napoli condivide solo il nome del figlio) si racconta nel suo percorso artistico fatto anche di grandi collaborazioni e che porterà presto al debutto discografico. Ascolta l’intervista integrale