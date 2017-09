Cosa succede in città. L’intervista ad Alan Friedman. Podcast del 25 settembre 2017

In tempi non sospetti e contro ogni previsione, il giornalista americano più amato dagli italiani aveva prospettato la vittoria di Donald Trump alle presidenziali degli Stati Uniti. A pochi mesi dalle elezioni americane, Alan Friedman ci racconta la nuova faccia del suo Paese, i possibili scenari futuri e la fine del sogno americano, prendendo spunto dal suo libro più recente “Questa non è l’America” (Newton Compton).

Con Eleonora Selvi, portavoce della Fondazione Senior Italia, parleremo della campagna Festa dei Nonni- Millepiazze, un mese di eventi, iniziative ed appuntamenti in molte città d’Italia, per sostenere le attività e risolvere le problematiche legate alla terza età