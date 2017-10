Minori non accompagnati- Circa 1.500 finora le adesioni per diventare Tutore

Minori non accompagnati- Circa 1.500 finora le adesioni per diventare Tutore

Minori non accompagnati- Circa 1.500 finora le adesioni per diventare Tutore

Minori non accompagnati- Sono circa 1.500 finora le adesioni per diventare Tutore volontario di un minore straniero non accompagnato. Attualmente ce ne sono oltre 18.000 sul territorio italiano. Su questa nuova figura di accompagnamento dei giovani migranti Federica Margaritora ha intervistato Filomena Albano, Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza