Glocal – si apre oggi a Mantova la 20esima Assemblea del Coordinamento delle Agende 21 locali italiane.

Giovedì 5 ottobre, a Buona la prima,

Glocal – A pochi giorni dall’approvazione in consiglio dei ministri, lo scorso 2 ottobre, della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile che recepisce gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, si apre oggi a Mantova la 20esima Assemblea del Coordinamento delle Agende 21 locali italiane. Coordinamento che rappresenta un sistema diffuso e nascosto di nuova cultura e progetti avviati nei territori e nelle nostre città e che già si muove nella giusta direzione e porta risultati, ma va supportato e rafforzato. Al centro del confronto di quest’anno la mappa di alcune significative esperienze e tre dei 17 obiettivi dell’Agenza 2030: “Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni” (Goal 7), “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” (Goal 11), “Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze” (Goal 13); Adriana Nepote, presidente coordinamento Agende 21 locali italiane