Ecclesia la domenica alle 9. I cristiani in Egitto

Ecclesia la domenica alle 9. I cristiani in Egitto

Ecclesia la domenica alle 9. I cristiani in Egitto

L’8 ottobre incontriamo mons. Ibrahim Isaac Sidrak, patriarca di Alessandria per i Copti cattolici. Ma parliamo anche del concorso letterario dell’Associazione Medici Cattolici Italiani, entriamo nell’Emporio della Solidarietà della diocesi pugliese di Oria, presentiamo il progetto “Diverse mani nella Terra” per le risorse ambientali e l’integrazione, proseguiamo nell’ascolto del Gloria della Missa solemnis di Ludwig van Beethoven. E, come sempre, all’inizio della trasmissione, l’Editoriale “60 secondi. L’opinione del direttore Lucio Brunelli”