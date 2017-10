Disco inBlu today, il disco della settimana dal 16 al 21 ottobre sulle frequenze inBlu è “PER TE” di Paolo Conte

Uscirà il 27 ottobre “ZAZZARAZÀZ – UNO SPETTACOLO D’ARTE VARIA”, la grande raccolta con il meglio della produzione di Paolo Conte ed un libro fotografico.

Anticipa il nuovo lavoro Per te, inedita intensa dichiarazione d’amore in musica dalle sonorità mediterranee, miscelate sapientemente ad un gusto tipicamente francese di intendere la canzone d’autor. Su tutto, la voce dal timbro e dallo stile inconfondibile del cantautore di Asti. Per te di Paolo Conte è disco inBlu today della settimana