Le interviste di Mattinata InBlu. Due libri per scalare le montagne della vita – Podcast del 18/10/2017

Come ogni mercoledì, Daniela Lami e Max Occhiato dedicano la loro Mattinata inblu ai libri. Questa settimana protagoniste due storie molto diverse tra loro. La storia di Guido Marangoni e Anna, sua figlia, che ha la sindrome di down. E quella in parte autobiografica di Francesco Vidotto.

Anna che sorride alla pioggia

Un libro che commuove e fa sorridere. La storia della buona notizia che ha sconvolto la vita di Guido e della moglie Daniela: l’arrivo di Anna, che ha un cromosoma in più e un sorriso irresistibile.