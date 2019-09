“Giù le mani dalla scuola” 18 settembre alle 21, dibattito a più voci su Tv2000 INBLU NOTIZIE

18 settembre 2019 Scuola. Oggi, con l’apertura di tutti gli istituti in Puglia, si è completato l’avvio dell’anno scolastico in tutta Italia. All’argomento istruzione-educazione, stasera alle 21, Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre), dedica uno speciale dal titolo “Giù le mani dalla scuola”. Un dibattito a più voci che mette a confronto giornalisti, esperti, insegnanti e studenti. Cui partecipa anche il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. A condurre il programma Enrico Sèlleri e Paola Saluzzi. Entusiasta di questo impegno. Come rivela al microfono di Andrea Domaschio