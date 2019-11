Maltempo, record di acqua alta a Venezia INBLU NOTIZIE

13 novembre 2019 Danni gravissimi a Venezia per l’acqua alta record. 187 i centimetri toccati nella notte, 144 la massima di marea. Il governatore del Veneto Zaia parla di “devastazione apocalittica e totale”. Allagata la Basilica di San Marco. E si riaccende la polemica sul Mose il progetto per proteggere Venezia dall’acqua alta. Fabio Trincardi direttore dell’Ismar istituto scienze Marine del Cnr. L’intervista di Antonella Mitola

13 novembre 2019. Proseguono i disagi e si aggravano i danni causati dall’acqua alta record a Venezia. Dopo i 187 centimetri dell’acqua record della notte, ancora previsti picchi di alta marea. Attivata la Caritas diocesana. Attesi nella città lagunare il premier Conte e il ministro delle infrastrutture De Micheli. Il Presidente del Veneto, Zaia, ha chiesto lo “Stato di emergenza”. Servizio di Alessio Orlandi

Moraglia: attendiamo risposte concrete per fare fronte a quella che è diventata ormai una emergenza

A Venezia, dopo il maltempo che ha colpito la città lagunare, la Chiesa si è immediatamente attivata per stare accanto a chi soffre non solo con la vicinanza. Un centinaio di posti letto sono stati approntati, grazie anche alla Caritas diocesana, per quanti non hanno un tetto o sono in difficoltà. Ma il patriarca Francesco Moraglia fa un appello alle forze politiche affinché intervengano con opere a difesa di questa città unica e fragile. L’intervista è di Rita Salerno