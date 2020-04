Papa: tenere lo sguardo fisso su Gesù in questo venerdì di Passione InBlu Notizie

10 aprile 2020 I medici e gli infermieri sono i crocifissi di oggi: lo ha detto papa Francesco sottolineando che in queste ore difficili pensa spesso al Signore Crocifisso e alle tante storie dei crocifissi di oggi di questa pandemia. E c’è grande attesa in tutto il mondo per la via crucis che per la prima volta si terrà a San Pietro le cui meditazioni sono state scritte anche da un gruppo di detenuti del carcere di Padova Due Palazzi. Il servizio di Rita Salerno