Covid. Italia oggi quasi tutta gialla, l’Ue non rinnova il contratto con AstraZeneca INBLU2000 NOTIZIE

Da oggi l’Italia quasi tutta in giallo, ad eccezione di Sicilia,

Sardegna e Valle D’Aosta che mantengono le restrizioni: chiusi bar, ristoranti, cinema e teatri e ci si può spostare solo all’interno del proprio comune. Nelle ultime 24 ore 139 decessi e 8.292 nuovi contagi. In settimana la cabina di regia con il Comitato tecnico-scientifico su riaperture per sport e Wedding, ristoranti al chiuso e centri commerciali nei weekend. L’Unione europea non rinnova il contratto per i vaccini AstraZeneca oltre giugno, nel Lazio esauriti i posti per prenotare Pfizer a maggio, mentre in Lombardia sono state 300mila in poche ore le prenotazioni di 50-59enni. Il servizio di Giorgia Bresciani