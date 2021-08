Emergenza incendi al Sud. Tre le vittime InBlu2000 News

12 agosto 2021

Sono soprattutto la Calabria e la Sicilia le regioni più colpite dai roghi in queste ore. Due anziani sono morti in provincia di Reggio Calabria, mentre nel catanese ha perso la vita un agricoltore di 30 anni che stava cercando di spegnere le fiamme. In aumento del 72,7 per cento gli interventi di terra dei vigili del fuoco nel periodo che va dal 15 giugno all’11 agosto, rispetto allo stesso arco di tempo dello scorso anno. Per ritrovare numeri simili bisogna andare al 2017, anno in cui si registrò un alto numero di roghi. Sentiamo Alessandro Paola, vice direttore centrale per l’emergenza dei vigili del fuoco