Buona la Prima – #accessibilityiscool: parte la campagna nazionale per fotografare i luoghi della movida accessibili alle persone disabili martedì 16 febbraio alle 18.13

Giovedì 16 febbraio, a Buona la Prima, alle 18.13 su inBlu:

La prima pagina de Il Sole 24 Ore; collegamento con il desk centrale, Marco Biscella, vicecaporedattore

La prima pagina de Il Messaggero; collegamento con il desk della cronaca di Roma, Michele Galvani

Giuseppe Caporaso in studio per il lancio di Attenti al Lupo, in onda alle 19 su TV2000

#accessibilityiscool: parte la campagna nazionale per fotografare i luoghi della movida accessibili alle persone con qualsiasi forma di disabilità

Intervista a Domenico Desantis, presidente di Movidabilia

“Accessibility is cool”, con questo slogan parte la campagna nazionale di promozione sociale che vuole abbattere le barriere culturali che riguardano la disabilità e l’accessibilità, cercando di spingere tutti ad osservare e valorizzare ciò che è accessibile e quindi cool. Insieme a testimonial come Morandi, Cannavacciuolo e Cuccarini, chiunque potrà fotografare con un selfie luoghi della cultura e della movida accessibili a tutti, quindi ‘cool’. Si formerà così una mappatura nelle diverse città italiane utili alle pubbliche amministrazioni per intervenire laddove ci sia un luogo non ‘cool’. La campagna è stata creata dall’associazione Movidabilia con il sostegno della Fondazione con il Sud; Domenico Desantis, presidente di Movidabilia