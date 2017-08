Lo Stato Islamico usa eBay per finanziare le proprie cellule all’estero

Lo Stato Islamico utilizza sempre più frequente piattaforme on line, come eBay, per la spedizione di denaro all’estero. È quanto afferma un rapporto dell’ONU, che cita un caso scoperto negli Stati Uniti dall’FBI. Il servizio è di Eugenio Bonanata.

Sull’utilizzo di eBay e delle altre piattaforme on line per scopi terroristici, Eugenio Bonanata ha intervistato Raffaele Barberio, direttore di Key4biz e presidente dell’associazione Privacy Italia: