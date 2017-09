Disco inBlu today, proposta della settimana sulle frequenze di inBlu radio dal 4 al 9 settembre 2017 è: “Chiamami” di Alberto Bertoli

Giovane cantautore e neopadre, Alberto Bertoli pubblica un nuovo singolo dal titolo Chiamami. La canzone parla dell’importanza dell’ascolto e della condivisione nei momenti di difficoltà che si incontrano nellavita. Per questo è stata scelta dall’associazione Telefono Amico come suo inno per il 50° anno di attività. Chiamami di Alberto Bertoli è disco inBlu today della settimana