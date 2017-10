Pontificia Accademia per la vita ricevuta in Vaticano, Papa Francesco: “Recuperare l’alleanza generativa tra uomo e donna”

Un autentico progresso scientifico e tecnologico dovrebbe ispirare politiche più umane e non un materialismo tecnocratico che contribuisce ad allargare i territori della povertà e del conflitto: così Papa Francesco ai delegati del convegno promosso dalla Pontificia Accademia per la vita ricevuti in Vaticano. Il servizio di Rita Salerno

Una riflessione molto densa quella offerta dal Papa alla Pontificia Accademia per la Vita. Alessandra Giacomucci ne ha parlato con il presidente monsignor Vincenzo Paglia.