un'opera in tre minuti

Carmen di Georges Bizet

L’Habanera, il Toreador, la marcia di toreri… Melodie tra le più famose della storia dell’opera lirica. Tutte nel capolavoro di Georges Bizet, Carmen. Una musica che evoca il mondo colorato e folkloristico della Spagna delle corride, ma che si tinge subito di tragedia. Perché la storia tra la zingara e il sergente Don José finirà nel sangue. Riparte dal melodramma di Bizet andato in scena a Parigi il 3 marzo 1875 la rubrica Un’opera in tre minuti di Pierachille Dolfini. Carmen è il titolo al centro della puntata in onda sabato 7 ottobre alle 9.03 e alle 17.03