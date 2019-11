Mattinata inBlu, ospiti e temi: 18 – 22 novembre DALLE 10.06 ALLE 12

Solidarietà, gastronomia, cultura ed un pizzico di scienza: c‘è un po’ di tutto nella nuova settimana di Mattinata InBlu con Daniela Lami e Max Occhiato. Tra gli ospiti: “il re della pizza” Gabriele Bonci, il regista Mimmo Calopresti e l’astrofisico Federico Nati in collegamento dall’Antartide. Il martedì’, come sempre, spazio alle riflessioni di Suor Roberta Vinerba.

Lunedì 18 novembre

– Paolo Dell’Oca , responsabile comunicazione di Archè, presenta l’iniziativa “Non lasciarli soli”, dedicata ai nuclei familiari più vulnerabili

Martedì 19 novembre

-con Suor Roberta Vinerba si parla dell’obbligo dei dispositivi anti-abbandono

Mercoledì 20 novembre

– Gabriele Bonci presenta il suo libro “Pizza Hero” (De Agostini)

– Francesca Pansa per “Nessuna notte è infinita” (Rizzoli)

– Federico Nati, astrofisico, in collegamento dall’Antartide presenta il suo libro “L’esperienza del cielo”

Giovedì 21 novembre

– Lorenzo Vitrone, regista del cortometraggio “Nel mare ci sono gli squali“, che ha conquistato il primo premio come Miglior Film nella XIII edizione del The 48 Hour Film Project Italia.

– Mimmo Calopresti, regista del film “Aspromonte”

Venerdì 22 novembre

– Cristiano Turrini in studio a Roma, presenta il brano “Guernica” con cui ha vinto il contest musicale “Play! Storie che cantano”.

– Vincenzo Grego, per “DiversAbilarte” rassegna di opere d’arte dedicate al tema della Disabilità, in programma a Sorrento dal 28 novembre al 10 gennaio.