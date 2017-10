I pescatori di perle di Georges Bizet

Potrebbe essere un film di Bollywood. Perché Georges Bizet sceglie l’isola di Ceylon come sfondo per raccontare le vicende di Leila e Nadir, i protagonisti de I pescatori di perle. Opera che racconta di un amore che all’inizio mette in crisi un’amicizia, quella tra Nadir e Zurga. Amicizia che poi si compie con il sacrificio di Zurga per salvare Nadir e Leila. I pescatori di perle, scritta da Bizet quando aveva solo 25 anni, è protagonista questa settimana della rubrica Un’opera in tre minuti di Pierachille Dolfini